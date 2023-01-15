Два расчлененных тела нашли в канализации Обнинска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Обнинске в одном из канализационных колодцев нашли расчлененные тела двух человек, сообщает Telegram-канал «112». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Тела обнаружили утром 15 января работники аварийных служб, приехавшие прочистить затор в канализации. Спустившись в колодец, они увидели полиэтиленовые мешки, в которых лежали останки. Личности погибших — мужчины и женщины — устанавливаются.

Ранее в Подмосковье у железной дороги были найдены отрубленные мужская голова и ноги. Полиция установила личность погибшего. По месту его жительства сотрудники правоохранительных органов нашли остальные части его тела, а также труп еще одного мужчины.

В Забайкалье обнаружили расчлененный труп 40-летнего мужчины в выгребной яме. В убийстве заподозрили знакомого жертвы, с которым тот накануне распивал спиртные напитки.