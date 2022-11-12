Два человека пропали без вести в Иркутской области МЧС: в Иркутской области на реке перевернулась лодка, пропали два человека

Фото: 38.mchs.gov.ru

В Иркутской области на таежной реке Тилик опрокинулась лодка, в которой находились три человека. В результате двое из них пропали без вести. Одному удалось выбраться на берег. На поиски пропавших выехал отряд спасателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в Жигаловском районе в 400 километрах от Иркутска около 08:30 по местному времени (03:20 мск).

По спутниковому телефону на связь вышел мужчина 1965 года рождения и сообщил о том, что на реке опрокинулась лодка, в которой он находился вместе с двумя друзьями. Он смог самостоятельно выбраться на берег, местонахождение еще двух человек неизвестно. Пострадавший сообщил координаты происшествия, — рассказали в пресс-службе.

На место происшествия отправлен отряд спасателей с аэролодкой. В настоящее время в Иркутской области уже установились отрицательные температуры, навигация на реках завершена.

В сентябре катер, на борту которого находились семь человек, включая пятилетнего ребенка, перевернулся на Онежском озере в Кондопожском районе Карелии. В результате инцидента один человек погиб, трое пропали без вести, еще троим удалось спастись.

В августе лодка с девятью пассажирами перевернулась на реке в Ямало-Ненецком автономном округе. Двое взрослых и ребенок 2020 года рождения утонули. Еще трое взрослых и трое детей пострадали.