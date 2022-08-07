Три человека погибли при крушении лодки в ЯНАО

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

МЧС России

Лодка с девятью пассажирами перевернулась на реке в Ямало-Ненецком автономном округе, двое взрослых и ребенок 2020 года рождения утонули, сообщает региональное управление СК РФ. Еще трое взрослых и трое детей пострадали.

В воскресенье 9 жителей Гыданской тундры выехали с фактории Юрибей в сторону Гыданской губы на моторной лодке. Во время движения по реке Яра-Яха лодка перевернулась, — говорится в сообщении.

На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По данному факту организована доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее семнадцатилетняя жительница Орла выпала из кресла аттракциона «Орбита» и погибла. Несчастный случай произошел в Городском парке культуры и отдыха города. Прибывшие на место происшествия медики направили ее в областную детскую больницу, однако спасти девушку не удалось.