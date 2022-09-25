Катер с пассажирами перевернулся в Карелии В Карелии на Онежском озере перевернулся катер, один человек погиб

Фото: 10.mchs.gov

Катер, на борту которого находились семь человек, включая пятилетнего ребенка, перевернулся на Онежском озере в Кондопожском районе Карелии, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Он добавил, что один человек погиб, трое пропали без вести, еще троим удалось спастись.

Вчера на Онежском озере в Кондопожском районе перевернулся катер, в котором находились семь человек, в том числе, предположительно, пятилетний ребенок. В 23:50 на берег выплыли три человека: один житель Карелии и два — Санкт-Петербурга, — сказал Охлопков.

Министр добавил, что первого из тех, кто успел спастись, госпитализировали с обморожением нижних конечностей, гипертоническим кризом. Другие двое отказались ехать в больницу. По словам Охлопкова, поиски трех без вести пропавших продолжаются.

Что стало причиной трагедии, установят специалисты. Однако призываю всех строго и всегда соблюдать правила поведения на воде, особенно, когда рядом находятся дети, — отметил Охлопков.

В пресс-службе главка МЧС по Республике Карелия уточнили, среди пропавших числится ребенок. В ведомстве добавили, что в поисковых мероприятиях задействованы 33 человека и 13 единиц техники.

К поисковым работам привлечены силы и средства МЧС России, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, СОГ ОМВД России по Кондопожскому району, а также добровольцы ПСО «Лиза Алерт», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на реке Ждановке в Санкт-Петербурге катер врезался в набережную, капитан и двое пассажиров с травмами попали в больницу. Судно потеряло управление и врезалось в бетонную опору, затем некоторое время крутилось на месте и протаранило каменную плиту. Водителя без сознания с переломом основания черепа и ушибом мозга увезли на скорой. Также в больницу с сотрясениями и ушибами попали двое пассажиров — 43-летний мужчина и 40-летняя женщина.