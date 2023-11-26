Два человека погибли при столкновении трех машин в Алтайском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три автомобиля столкнулись в районе села Шубенка в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. В результате ДТП погибли два водителя.

Сегодня в 09:40 (05:40 мск) на 336-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в районе села Шубенка произошло ДТП — столкновение транспортных средств. <...> Погибших двое. Водитель в «Газели» 1978 года рождения, водитель грузовика сгорел, — говорится в сообщении.

По данным МВД, водитель ГАЗ Next выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем, который впоследствии загорелся. После этого ГАЗ наехал на автомобиль Skoda.

Ранее пассажирский автобус столкнулся с фурой около деревни Вархи Витебской области в Белоруссии. Шестеро пассажиров получили травмы, у водителя были сломаны ноги. Все пострадавшие были госпитализированы. Транспортное средство следовало из Витебска в Санкт-Петербург. Всего в авто находилось 26 человек, большинство отделались испугом и самостоятельно покинули салон автобуса после аварии.

Незадолго до этого два автомобиля разбились всмятку при ДТП в Кингисеппе. Пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения со стороны одного из водителей — он проехал на красный свет.