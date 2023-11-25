Семь человек пострадали при столкновении автобуса с фурой в Белоруссии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Пассажирский автобус столкнулся с фурой около деревни Вархи Витебской области в Белоруссии, сообщили в пресс-службе МЧС страны. Шестеро пассажиров получили травмы, у водителя сломаны ноги.

Все пострадавшие были госпитализированы. Транспортное средство следовало из Витебска в Санкт-Петербург. Всего в авто находилось 26 человек, большинство отделались испугом и самостоятельно покинули салон автобуса после аварии.

Незадолго до этого два автомобиля разбились всмятку при ДТП в Кингисеппе. Пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения со стороны одного из водителей — он проехал на красный свет.

Ранее на внутренней стороне 41-го километра МКАД в столице произошло столкновение грузового автомобиля и такси. Грузовик, двигающийся на приличной скорости, наткнулся на легковушку, из-за чего врезался в разделительное заграждение и почти перевернулся. При этом содержимое грузовика высыпалось на проезжую часть. На следующий день четыре машины попали в аварию в Москве: легковой автомобиль занесло, он зацепил фуру и врезался еще в две машины. В Сети опубликовали видео дорожного происшествия. Автомобили столкнулись на внутренней стороне 43-го км автодороги перед развязкой с Ленинским проспектом.