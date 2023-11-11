Два автомобиля превратились в груду металла из-за ДТП в Ленобласти Две машины столкнулись в Кингисеппе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Два автомобиля разбились всмятку при ДТП в Кингисеппе, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все они госпитализированы.

Авария произошла на пересечении Крикковского шоссе и Большой Советской улицы. При этом очевидцы сообщили, что грохот при столкновении машин был настолько громким, что его услышали даже на соседних улицах. Известно, что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения со стороны одного из водителей — он проехал на красный свет.

Ранее четыре машины попали в аварию в Москве: легковой автомобиль занесло, он зацепил фуру и врезался еще в две машины. В Сети опубликовали видео дорожного происшествия. Автомобили столкнулись на внутренней стороне 43-го км автодороги перед развязкой с Ленинским проспектом.

До этого на внутренней стороне 41-го километра МКАД в столице произошло столкновение грузового автомобиля и такси. Грузовик, двигающийся на приличной скорости, наткнулся на легковушку, из-за чего врезался в разделительное заграждение и почти перевернулся. При этом содержимое грузовика высыпалось на проезжую часть.