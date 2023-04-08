Два человека погибли из-за неисправной печи в Бурятии

Фото: СУ СК России по Республике Бурятия

Два человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, погибли в Бурятии из-за неисправной печи в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления СКР. Еще один человек пострадал, он госпитализирован.

Инцидент произошел в селе Кудара. Семья из трех человек проживала в доме старой постройки, в котором печь требовала ремонта — из-за трещин она пропускала дым внутрь жилого помещения. Накануне вечером жильцы натопили печь и легли спать, а на следующий день пришедшие к ним родственники обнаружили ребенка и его 39-летнюю мать без признаков жизни. Главу семейства им удалось привести в чувство. Мужчину доставили в больницу, где ему оказывается необходимая помощь.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти женщины и ребенка назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области двое взрослых и 11-летний мальчик были найдены мертвыми в квартире. Предполагается, что причиной их гибели стало отравление угарным газом. В конце февраля аналогичный случай произошел в Туве. Там угарным газом отравились семилетний ребенок и его родители.