Два человека погибли при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области Гладков: два человека погибли, трое пострадали при ударе ВСУ по автомобилю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли, трое ранены при ударе ВСУ по двигавшемуся автомобилю на участке дороги Грайворон — Илек-Пеньковка, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших доставили в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

В результате очередного террористического удара ВСУ погибли двое и ранены трое мирных жителей, — написал Гладков.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что обломки украинского беспилотника упали и загорелись рядом с домом-музеем русского писателя Ивана Тургенева в заповеднике «Спасское-Лутовиново». Он отметил, что пожарные быстро потушили огонь, культурные объекты не пострадали. Губернатор добавил, что специалисты проводят обследования на месте происшествия. Скоро музей заработает в штатном режиме, отметил он.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что с вечера 28 апреля до утра 29 апреля средства ПВО сбили 91 беспилотник ВСУ в российских регионах. Дроны, в частности, уничтожили в Московском регионе, в Курской, Рязанской, Орловской и Нижегородской областях, также в Крыму и над акваторией Черного моря.