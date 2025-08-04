Дома в Краснодарском крае выступили из воды МЧС: дома в районе Туапсе освободились от воды

Дома и придворовые территории в Туапсинском районе освободились от воды, сообщила ТАСС пресс-служба МЧС России. В ведомстве указали, что к ликвидации последствий непогоды всего привлечено 230 человек и 67 единиц техники, в том числе от МЧС России 156 человек, 40 единиц техники.

В Туапсинском районе дома и придворовые территории освободились от воды, проводятся работы по расчистке наносов и иловых отложений. Продолжается мониторинг гидрологической обстановки, — отметили в министерстве.

При этом, как уточняется, прогноз остается неблагоприятным. Спасатели аэромобильной группировки МЧС России останутся для оказания помощи населению в случае ухудшения ситуации.

Ранее движение автомобилей перекрыли на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Это произошло из-за схода селевых масс на проезжую часть в районе 1414-го километра в направлении Джубги. Для объезда в сторону Новороссийска рекомендовано использовать участок на 1346-м километре трассы.

До этого стало известно, что в ряде районов Московского региона 1 и 2 августа выпало больше месячной нормы осадков. В Волоколамске за 12 часов зафиксировали 44 мм осадков, а во Внуково — 43 мм. Синоптик добавил, что в Москве при этом дождей было меньше: в Тушино выпало 10 мм, а на Балчуге — 12 мм.