Диверсия под Брянском с разрешения Киева: новости СВО к утру 4 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Стали известны новые детали нападения украинских диверсантов на Брянскую область. Командир «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денис Капустин рассказал британской газете Financial Times, что украинские власти дали согласие на проведение теракта в Брянской области. По его словам, если бы руководство в Киеве не дало добро на проведение операции, то бойцы РДК не преодолели бы приграничную зону в ночной темноте. При этом ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дважды опровергал причастность Киева ко всем происшествиям на территории России за последние дни, в том числе к вторжению диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области. Дипломат пояснил, что его исполнители были вдохновлены поддержкой Украины со стороны Соединенных Штатов. По его словам, из-за западных поставок вооружений «киевские преступники чувствуют вседозволенность».

Десятилетний мальчик Федор, получивший ранение во время атаки, награжден ведомственной медалью СКР. В ведомстве отметили, что смелость и решительность мальчика спасла жизнь другим детям. Там добавили, что офицеры СКР окажут семье Федора всю необходимую помощь.

Фото: Пресс-служба губернатора Брянской области Губернатор Брянской области Александр Богомаз навещает в больнице 10-летнего мальчика Федора

Украинские военные открыли огонь по населенным пунктам Коновалово и Устинка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал. Несколько домовладений в селах были повреждены. Также пострадали линии электропередачи и газоснабжения. Оперативные службы устраняют последствия атак.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции во Львове со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом заявил, что ВСУ испытывают дефицит вооружений и боеприпасов. Он призвал западные страны ускорить поставки вооружений. По его словам, Украине нужна артиллерия, чтобы вернуть под контроль регионы. Зеленский также отметил, что Киев в скором времени «получит танковую армию».

Примечательно, что вскоре после заявления Зеленского США объявили о новой военной помощи Украине на общую сумму $400 млн. Этот пакет станет 33-м из тех, что США предоставляют Украине из запасов Пентагона. В помощь включены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley, а также бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса зданий. Отдельная статья расходов будет связана с обучением украинских войск по пользованию предоставленным оборудованием.

Согласно информации издания «Русская Весна», бойцы группировки «Отважные» из России сумели захватить еще одну украинскую опорную точку под Сватово. Предварительно российские войска обстреляли украинские позиции из артиллерийских установок, чтобы минимизировать потери среди своих бойцов. В результате боя был уничтожен украинский танк.

В то же время бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор рассказал изданию Parlamentní listy, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи и потери в результате «смертельной тактики» ВС РФ. Эксперт пояснил, что российские военные с помощью ежедневных артиллерийских обстрелов и коротких вылазок держат противника в напряжении. Он добавил, что Киев получает западную военную технику с опозданием. Он выразил мнение, что Украина уже стратегически проиграла. Военный отметил, что западные лидеры в кулуарах ставят Владимиру Зеленскому ультиматумы.