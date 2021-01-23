Директор НИИ опроверг слова о великолепном самочувствии избитой пациентки

https://static.news.ru/photo/a479214e-5e45-11eb-bfff-fa163e074e61_660.jpg Вадим Мануковский Фото: Кадр из видео/Мир 24/youtube.com

Директор НИИ скорой помощи Джанелидзе в Петербурге Вадим Мануковский отказался от слов о великолепном самочувствии избитой сотрудником полиции пациентки. По его словам, он не давал подобных комментариев.

Ранее сообщалось, что 54-летняя жительница Петербурга Маргарита Юдина пострадала от действий полицейских. Она встала на пути омоновца, задержавшего молодого человека, и тот её пнул. Женщину госпитализировали. Мануковский якобы оценил состояние женщины как хорошее и добавил, что её скоро выпишут из больницы.

Я никому никакие цитаты не даю. У нас есть пресс-центр в комитете здравоохранения, звоните туда, я ничего вам говорить не буду. Придумали и цитируют. Наверное, по этому поводу будет даже пресс-конференция. Я не говорил эту фразу [про великолепное самочувствие], — заявил Вадим Мануковский «Фонтанке».

Ранее СМИ сообщали, что состояние Юдиной за ночь ухудшилось. Её перевели в реанимацию, она находится без сознания.

Накануне в лечебное заведение пришёл начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга полковник Сергей Музыка. Он принёс извинения, сообщал NEWS.ru.