Девятиклассница из Подмосковья покончила с собой накануне Дня знаний Девятиклассница из Наро-Фоминска покончила с собой накануне Дня знаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьница из подмосковного Наро-Фоминска была найдена мертвой вечером 31 августа, сообщает РИА Новости. По словам близких, суицидальных мыслей у ребенка не было. Семья оценивается как благополучная, мать ребенка работает в государственных структурах, а отец — частный предприниматель.

Отмечается, что погибшей школьнице было 14 лет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

В июне стало известно о гибели девятиклассника из Кировской области. Тело мальчика обнаружила его соседка. Причины, которые могли подтолкнуть его на такой поступок, неизвестны. По факту произошедшего следственными органами проводится проверка.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее заявила, что в 2022 году количество самоубийств среди детей снизилось почти на 10% по сравнению с 2021 годом. Этот факт подтверждается статистическими данными, собранными Следственным комитетом России. Однако Львова-Белова подчеркивает, что число суицидальных попыток среди несовершеннолетних растет. По мнению омбудсмена, исправить ситуацию позволит создание специальной службы помощи, ориентированной на подростков, находящихся в трудной ситуации.