В России стало меньше подростковых самоубийств, но больше их попыток Львова-Белова: в 2022 году число подростковых самоубийств в России снизилось почти на 10%

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В 2022 году количество самоубийств среди российских детей снизилось почти на 10% в сравнении с предыдущим годом, сообщает в докладе уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова со ссылкой на данные Следственного комитета РФ. При этом в документе отмечается, что число суицидальных попыток среди несовершеннолетних растет.

Львова-Белова предложила Минздраву создать службу помощи находящимся «в суицидальном кризисе» подросткам.

По данным Росстата, в РФ среди несовершеннолетних в 2018 году произошло 397 самоубийств, в 2019-м — 372, в 2020-м — 311, что на 21,6% ниже в сравнении с 2018 годом. Они расходятся с информацией СКР.

Сообщая о примерах работы ряда регионов по предотвращению попыток суицида среди подростков, Львова-Белова заявляет, что некоторые службы допускают формальное отношение к своей деятельности и не всегда реагируют на проявления депрессивного и девиантного поведения у детей в учебных заведениях.

Омбудсмен сообщает, что программы профилактики суицидального поведения среди подростков утверждены в 22 субъектах Федерации, в 20 субъектах, включая Москву и Санкт-Петербург, работают службы оказания экстренной и кризисной психологической помощи.

Ранее стало известно, что в Кировской области девятиклассник покончил с собой в день пересдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике. По имеющимся данным, весной 16-летний школьник из города Слободского экзамен не сдал, после чего сильно нервничал.

В начале июня самоубийство после проваленного экзамена по математике совершил ученик девятого класса в Санкт-Петербурге. Полицейским поступило сообщение о попытке суицида, школьника госпитализировали, впоследствии он скончался. На телефоне подростка нашли переписку с учителем математики, который написал ему, что он не сдал ОГЭ.