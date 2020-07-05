Детский сад «Радуга» на Сахалине откроется после карантина по COVID-19

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Два детских сада Южно-Сахалинска — № 8 «Журавлёнок» и № 39 «Радуга» — 6 июля 2020 года вновь примут воспитанников. Работу учреждений временно приостанавливали в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

В помещениях провели тщательную дезинфекцию согласно требованию Роспотребнадзора, передаёт передаёт официальный сайт правительства Сахалинской области. Санитарную обработку проводили с 3 июля.

«Журавлёнок» находится по адресу ул. Чехова, 170, в 10-м микрорайоне. «Радуга» — улица Есенина, 4 «А», в 13-м микрорайоне.

Накануне в Сахалинской области возобновили работу детский сад № 45 «Семицветик» в Южно-Сахалинске и № 4 «Теремок» в Красногорске Томаринского района.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор представил санитарные требования к работе детских учреждений в условиях пандемии коронавируса. Они опубликованы на сайте ведомства. Документ действует до 1 января 2021 года и содержит правила устройства, содержания и организации работы образовательных организаций для детей и молодёжи.