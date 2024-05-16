Вооруженных детей заметили в Рязанской области В селе Дядьково в Рязанской области заметили детей с пневматическим оружием

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В селе Дядьково Рязанской области заметили двоих детей с пневматическим оружием, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на пост в социальных сетях. Отмечается, что мальчики стреляют по домам.

Два мальчика бегают по селу с пневматическим оружием, стучатся в двери и убегают. Также они стреляют по жилым домам. Кроме того, некоторые местные жители обнаружили следы выстрелов на своих автомобилях.

Если кто-то узнал детей, то сообщите родителям, — сообщается в посте.

Ранее в Ростовской области первоклассник случайно ранил из пневматического ружья пятилетнего брата. Мать троих детей вместе с двумя сыновьями пошла к соседям, чтобы помочь им на огороде. Дети играли во дворе с ребенком соседей и решили посмотреть, что находится в сарае. Там они нашли пневматическое ружье, из которого мальчик случайно выстрелил в запястье брату. Пострадавшего мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу в Таганрог. У него диагностировали открытый перелом правой кисти.

До этого в Красноярском кадетском корпусе один кадет случайно выстрелил в другого из пневматического оружия. Воспитанники намеревались скрыть инцидент, однако видео, запечатлевшее происшествие, дошло до педагогов.