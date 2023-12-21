Красноярский кадет выстрелил в сослуживца из пневматики

В Красноярском кадетском корпусе один кадет случайно выстрелил в другого из пневматического оружия, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, воспитанники намеревались скрыть инцидент, однако видео, запечатлившее происшествие, дошло до педагогов.

Отмечается, что инцидент произошел несколько месяцев назад. Согласно информации Baza, один из кадетов обнаружил в учебном кабинете пневматику и решил продемонстрировать ее соученикам. В результате прозвучал выстрел и пуля попала в бок одного из "сослуживцев".

Кадеты обработали рану товарища и решили о выстреле никому не говорить. Однако видео происшествия утекло в сеть и попало на глаза педагогам и родителям. В результате "стрелка" исключили из училища, а сотрудница, не закрывшая кабинет с оружием, уволилась. Министерство образования края назначило проверку в учебном заведении.