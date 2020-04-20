Депутаты призывают протестующих во Владикавказе разойтись по домам

https://static.news.ru/photo/8afeac18-8324-11ea-8b0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Артур Таймазов попросил жителей Северной Осетии, протестующих 20 апреля 2020 года во Владикавказе, отправиться домой и поберечь родных и близких. Акция не была согласована с местными властями.

Поберегите своих родителей, поберегите своих дедушек и бабушек, потому что сегодня наши старшие находятся в зоне риска. (...) Сегодня то, что происходит на площади: ни один человек не несёт за другого ответственности, все собрались, не могут сформулировать, что им нужно, — приводит его слова «Интерфакс».

Митинг проходит в центре города на площади Свободы. Собравшиеся требуют отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Также они выступают против недостаточного информирования о ситуации с коронавирусом и обращают внимание на потерю работы из-за введённого властями режима самоизоляции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов начали задерживать жителей Владикавказа, вышедших на «народный сход». Активисты выступают против недостаточного информирования о ситуации с коронавирусом в Северной Осетии.