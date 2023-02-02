Депутата из Карелии оштрафовали за дискредитацию армии

Фото: vk.com/slabunova_yabloko

Эмилия Слабунова

Петрозаводский городской суд выписал штраф на 30 тысяч рублей депутату законодательного собрания Карелии Эмилии Слабуновой по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде. Депутат ранее уточнила, что получила административный протокол перед новогодними праздниками. По ее словам, причиной обращения могло стать выступление на заседании двух комитетов республиканского парламента. Слабунова, в свою очередь, заявляла, что не касалась тем, связанных с армией. Она планирует обжаловать судебное решение.

Слабуновой назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей, — рассказали в судебной инстанции.

2 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что в отношении журналиста Ильи Азара сотрудники следственного управления по ЦАО проводят проверку по статье о фейках про Вооруженные силы России из-за публикации в соцсетях. По информации канала, причиной стал пост в Facebook (деятельность соцсети запрещена в России), посвященный сотому дню спецоперации. В нем Азар критически высказался об СВО.

По данным Baza, Азара уже признавали виновным по этой статье и из-за повторного нарушения против него могут завести уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Предыдущее обвинение в распространении фейков об армии России Азар оспаривать отказался и заявлял, что не считает себя виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Он обвинял власти в использовании «военной цензуры».