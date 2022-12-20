Дальнобойщик под действием наркотиков сам сдался полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дальнобойщик во время рейса из Нижнего Новгорода в Электросталь вызвал полицию с жалобой на воров, которые на ходу забирали груз из кузова его машины и разбирали двигатель, сообщает Telegram-канал «112». Когда фуру остановили, это не подтвердилось. По информации СМИ, водитель находился под действием наркотиков.

Запрещенные вещества, как сообщает издание, дальнобойщик принял во время выполнения рейса, после чего ему начали мерещиться воры и машины, преследовавшие фуру.

Прибывшие на вызов водителя полицейские обнаружили в кабине грузового автомобиля полграмма наркотика и револьвер с коробкой патронов.

По информации Telegram-канала, в отношении дальнобойщика возбуждены административные дела, в частности за управление транспортным средством в состоянии измененного сознания и хранение запрещенного вещества. Оружие отправлено на экспертизу.

Ранее стало известно, что гражданина Испании и Эквадора Киньонеса Франсиско Ксавьера Кортеса по кличке Педро осудили на 17 лет колонии строгого режима за контрабанду и сбыт наркотиков в Санкт-Петербурге в 2018 году. К разбирательству был привлечен суд присяжных, по итогам которого пять из восьми решили, что вина мужчины доказана, но в целом он заслуживает снисхождения.