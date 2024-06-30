Ангелина Мороз

Дагестанцев начали травить после терактов в Махачкале и Дербенте Меликов заявил о травле в отношении жителей Дагестана после терактов

30 июня 2024 в 16:06

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Сгоревшая машина в Махачкале после нападения в результате вооруженных нападений в Махачкале