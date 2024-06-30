Шторм вокруг Дагестана не утих даже спустя неделю после терактов в Махачкале и Дербенте, написал глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале. В других регионах жителей по-прежнему обвиняют в радикализме и усматривают признаки террора в никабе, что не назвать иначе как травлей, указал он.
Шторм вокруг республики не утихает по-прежнему, уже неделю не прекращаются оскорбительные для республики заявления. Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах, дают публично неосторожные, я бы даже сказал опасные, комментарии, — отметил Меликов.
Весь Дагестан и гражданскую власть будто назначили ответственными за террористов, от которых в первую очередь пострадала республика, добавил он. Вместе с тем глава региона отметил абсолютную зрелость жителей, а также их преданность ценностям мира и добра. Произошедшее показало, что гражданское общество Дагестана здорово и едино как никогда, отметил Меликов.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов арестовали сообщника боевиков, совершивших теракт в Дербенте. По информации журналистов, задержанный помогал в организации нападения, однако напрямую в нем не участвовал.