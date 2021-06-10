Число жертв ДТП в Свердловской области выросло до семи

Число погибших в результате ДТП в городе Лесной Свердловской области увеличилось до семи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.
В пресс-службе ведомства
ДТП произошло утром 10 июня, автобус ПАЗ на скорости въехал на территорию предприятия «Электрохимприбор» («дочка» Росатома) и совершил наезд на людей. Предполагается, что у автобуса отказали тормоза.
Местные власти объявили 11 июня днём траура по жертвам аварии. До 13 июня отменены все развлекательные мероприятия.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса задержан и помещён в изолятор временного содержания. По факту ДТП СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).