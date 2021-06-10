Число жертв ДТП в Свердловской области выросло до семи

https://static.news.ru/photo/9233e348-ca74-11eb-a819-96000091f725_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Число погибших в результате ДТП в городе Лесной Свердловской области увеличилось до семи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

В пресс-службе ведомства пояснили , что скончалась одна из пострадавших. Что касается ещё четырёх человек, получивших травмы во время ДТП, то трое из них находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Один человек переведён в отделение больницы, его состояние оценивается как средней тяжести.

ДТП произошло утром 10 июня, автобус ПАЗ на скорости въехал на территорию предприятия «Электрохимприбор» («дочка» Росатома) и совершил наезд на людей. Предполагается, что у автобуса отказали тормоза.

Местные власти объявили 11 июня днём траура по жертвам аварии. До 13 июня отменены все развлекательные мероприятия.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса задержан и помещён в изолятор временного содержания. По факту ДТП СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).