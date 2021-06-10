Полиция задержала водителя после смертельного ДТП в Свердловской области

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В Свердловской области задержан водитель автобуса, в ДТП с которым погибли шесть человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Cотрудники специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления ГУ МВД по Cвердловской области задержали водителя пассажирского автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек, — цитирует агентство руководителя пресс-службы Валерия Горелых.

Он добавил, что водитель помeщён под стражу в изолятор временного содержания ОВД города Лесного.

Ранее следственное управление CКР по Свердловской области возбудило по факту аварии уголовное дело за Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности cмерть двух и более лиц.

Трагедия произошла в четверг, 10 июня, автобус ПАЗ на cкорости въехал на территорию предприятия «Электрохимприбор» («дочка» Росатома) и совершил наезд на людей. Погибли шесть человек.