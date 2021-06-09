СКР возбудил уголовное дело после ДТП в Свердловской области

https://static.news.ru/photo/668767e0-c9b8-11eb-b6d1-96000091f725_660.jpg Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

По факту ДТП с автобусом в городе Лесной Свердловской области, жертвами которого стали шесть человек, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщается на сайте СКР.

На месте происшествия работает следственная группа. Кроме того, туда направлены следователь по особо важным делам и криминалисты областного управления СКР.

Изымаются и анализируются документы, касающиеся перевозки людей служебным транспортом, опрашиваются очевидцы, назначены автотехническая, судебно-медицинская и другие экспертизы для установления точных причин произошедшего и смерти погибших, а также степени тяжести вреда здоровью пострадавших, говорится в сообщении.

ДТП произошло утром 10 июня. Автобус ПАЗ на скорости въехал на территорию предприятия «Электрохимприбор» («дочка» Росатома) и совершил наезд на людей. Погибли шесть человек. По уточнённым данным, ещё девять человек получили травмы различной степени тяжести. Все погибшие были пешеходами. По сведениям СКР, несколько пострадавших являлись пассажирами автобуса.

Ранее сообщалось, что все погибшие — работники «Электрохимприбора». В пресс-службе предприятия заверили, что их семьям будет оказана помощь.