Число жертв ДТП с автобусом хоккейной команды на Урале возросло Тренер стал четвертой жертвой ДТП с автобусом хоккеистов в Свердловской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число погибших в результате столкновения в Свердловской области автобуса детской хоккейной команды и легкового автомобиля возросло до четырех, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Четвертой жертвой аварии стал тренер команды. Еще три человека пострадали.

Тренер хоккейной команды скончался в машине скорой помощи, уточнили в ведомстве. В числе пострадавших 60-летний мужчина и двое 15-летних школьников.

Взрослый от госпитализации отказался. Один из подростков доставлен в больницу Екатеринбурга, второй готовится к госпитализации. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщалось ранее, автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, и легковой автомобиль Citroen столкнулись утром 29 января в районе поселка Верх-Нейвинский. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, из-за чего он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. В автобусе находились 18 подростков в возрасте 15–16 лет, тренер и водитель. В Citroen ехали три человека, они погибли на месте.

До этого на Кубани столкнулись пассажирский автобус Neoplan, следовавший по маршруту Москва — Нальчик, и грузовой автомобиль Hyundai. В результате ДТП погибли пять человек. Еще восемь, в том числе двое детей, пострадали.