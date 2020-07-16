Число внутрибольничных очагов COVID-19 в Свердловской области выросло до 46

https://static.news.ru/photo/beb88f9e-c7fb-11ea-a17a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов заявил, что за время вспышки коронавируса в Свердловской области выявлено 46 очагов внутрибольничного распространения COVID-19 в 43 медицинских организациях. По его словам, пострадавшими с 13 апреля по 16 июля оказались 809 человек.

В регионе выявлено 820 случаев заражения медицинских работников новой коронавирусной инфекцией, из них 119 случаев заражения на рабочем месте, — цитирует полпреда РИА Новости.

Цуканов добавил, что в регионе может возникнуть дефицит коечного фонда. На 15 июля в Свердловской области из 6847 коек были заняты 5542. Решить проблему местные власти пытаются, используя 43 стационара.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для лечения коронавирусных пациентов больницы Москвы с апреля заготовили более тонны плазмы крови с антителами. Донорами плазмы стали 1788 человек, переболевших COVID-19, из них 215 сдали кровь повторно. В стационарах более чем 760 пациентам были назначены переливания, почти 500 из них уже успешно побороли заболевание.