Число умерших от коронавируса увеличилось на 37 в Москве

https://static.news.ru/photo/1a96ea16-85af-11ea-8e6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число жертв коронавируса выросло на 37 в столице. Это пациенты от 37 до 86 лет, у большинства из которых были сопутствующие заболевания.

К примеру, у 37-летнего больного была двусторонняя полисегментарная пневмония и гипертония, сообщает РИА Новости. Ещё одна умершая пациентка страдала синдромом Дауна.

Общее число жертв от коронавируса в Москве достигло 325 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скачок числа заразившихся коронавирусом произойдёт в РФ на следующей неделе. Такое мнение озвучил главврач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.