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Число умерших от коронавируса увеличилось на 37 в Москве

01:09, 24 апреля 2020 19
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число жертв коронавируса выросло на 37 в столице. Это пациенты от 37 до 86 лет, у большинства из которых были сопутствующие заболевания.

К примеру, у 37-летнего больного была двусторонняя полисегментарная пневмония и гипертония, сообщает РИА Новости. Ещё одна умершая пациентка страдала синдромом Дауна.

Общее число жертв от коронавируса в Москве достигло 325 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скачок числа заразившихся коронавирусом произойдёт в РФ на следующей неделе. Такое мнение озвучил главврач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

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