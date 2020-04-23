Число умерших от коронавируса увеличилось на 37 в Москве

Число жертв коронавируса выросло на 37 в столице. Это пациенты от 37 до 86 лет, у большинства из которых были сопутствующие заболевания.
К примеру, у 37-летнего больного была двусторонняя полисегментарная пневмония и гипертония,
Общее число жертв от коронавируса в Москве достигло 325 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что скачок числа заразившихся коронавирусом произойдёт в РФ на следующей неделе. Такое мнение озвучил главврач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.
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