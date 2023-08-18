Число пострадавших при взрыве в Донецке возросло до пяти

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Количество пострадавших при взрыве в центре Донецка увеличилось до пяти человек, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Еще три человека погибли.

При проведении строительных работ по бул. Школьному, 5 произошла детонация неопознанного взрывоопасного предмета, в результате чего погибли трое строителей — мужчины, еще пять рабочих получили ранения различной степени тяжести, — говорится в заявлении.

Инцидент случился около 20:00. Несколько пострадавших были госпитализированы сразу после происшествия. На месте взрыва также работают экстренные службы и специалисты по взрывотехнике, которые исследуют причины произошедшего. По предварительной информации, взрыв мог вызвать снаряд, который сбросили с беспилотного летательного аппарата.

Недавно стало известно, что украинские военные более 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате нападений ВСУ ранения получили четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке. Кроме этого, украинская армия совершила три обстрела из артиллерии 155 миллиметров на Ясиноватском направлении, на Светлодарском направлении зафиксировано четыре атаки.