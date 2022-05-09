Число погибших при пожарах в Красноярском крае возросло до семи человек

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Число погибших в результате пожаров, которые охватили Красноярский край, увеличилось до семи человек, сообщил замначальника ГУ МЧС России по региону Роман Ветчинников. В Telegram-канале ведомства говорится, что 7 мая в регионе произошло 273 пожара, огнём уничтожены 518 жилых домов и 309 строений.

Погибли семь человек, 19 человек получили травмы различной степени тяжести. На текущий момент пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, — сказал Ветчинников.

Ранее сообщалось о пяти погибших. По предварительным данным, в результате пожаров пострадали более 1200 человек. Главными причинами пожаров стали сбои в системе электроснабжения, падение деревьев на ЛЭП, короткие замыкания и взрывы на подстанциях.

От огня в Красноярском крае пострадали 60 населённых пунктов и два садоводческих товарищества. Более 700 человек уже подали заявления на получение материальной помощи из-за последствий пожаров. Региональное казначейство начнёт выплаты 9 мая.