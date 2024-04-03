Чиновникам Чечни предложили оплатить долги населения в магазинах Кадыров призвал чиновников Чечни оплатить долги местных жителей в магазинах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рамзан Кадыров

Во время расширенного совещания по вопросам социально-экономического развития Чечни глава республики Рамзан Кадыров обратился к чиновникам с предложением оплатить долги местных жителей в магазинах. О том, что многие люди вынуждены покупать товары в долг, сообщила заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Хадижат Кадырова, добавил он.

Было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу, — пообещал Кадыров.

В Чечне люди в небольших соседних магазинах берут в долг продукты питания «под тетрадь». Эта практика распространена в местах, где все друг друга знают и доверяют. В прошлом Кадыров уже обращался к людям с более высоким доходом помочь малоимущим.

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