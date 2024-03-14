Россиянам рассказали, когда ожидать наивысший рост цен Российский Центробанк ожидает пик инфляции во втором квартале 2024 года

Пик годовой инфляции в России ожидается во втором квартале 2024 года, заявил первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. По его словам, которые приводит ТАСС, инфляция сейчас замедлилась, однако остается выше целевых показателей. Тем не менее, отметил он, тенденции соответствуют базовому прогнозу ЦБ.

Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года, — приводит агентство его слова.

Накануне в Минэкономразвития сообщили, что инфляция в России в период с 5 по 11 марта в годовом выражении ускорилась до 7,6%. При этом рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,07%. Снижение цен на плодоовощную продукцию ускорилось на 0,60%, на остальные продукты питания инфляция сохранилась практически на уровне прошлой недели (0,13%).

Ранее кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец заявила, что инфляция с начала года пребывает на низком уровне, и, если такая тенденция сохранится в течение года, это будет способствовать снижению уровня бедности и росту доходов населения. В целом, по ее словам, число бедных в России в этом году может снизиться с 9,3% от общей численности населения до 8%. В числовом выражении количество малоимущих россиян может уменьшиться с 13,5 млн до 12 млн человек.