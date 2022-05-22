Четырёхлетний мальчик утонул в бассейне фитнес-клуба в Подмосковье

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из фитнес-клубов Королёва утонул четырёхлетний ребёнок. Оставшись без присмотра, мальчик спрыгнул с бортика в бассейн и захлебнулся, сообщает пресс-служба регионального СК.

Мальчик находился с родственниками в бассейновой зоне одного из фитнес-клубов Королева. В какой-то момент, оставшись без надлежащего наблюдения со стороны персонала фитнес-клуба, ребёнок спрыгнул с обходной дорожки в воду бассейна, после чего погрузился на дно, — говорится в сообщении.

По данным следствия, через неопределённое время мальчика вытащили из воды, однако реанимационные действия не помогли его спасти. Приехавшая на место скорая констатировала смерть.

Следователи изъяли видео с камер наблюдения, расположенных в бассейне, чтобы установить виновных в инциденте. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлёкшим смерть ребёнка (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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