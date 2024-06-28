Четырехмесячную девочку убило полкой с книгами В Карелии младенец умер после падения на него книжной полки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сортавальском районе Карелии четырехмесячная девочка скончалась после того, как нее упала полка с книгами, сообщает «МК в Карелии». ЧП произошло 18 июня. Девочка была госпитализирована с травмами, но умерла в тот же вечер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура взяла расследование дела под контроль.

Ранее в подмосковной деревне Мартемьяново под Наро-Фоминском шестилетняя девочка случайно погибла от рук друга отца. ЧП произошло 20 апреля, когда к отцу семейства приехал друг. Мужчины вместе с ребенком вышли на улицу пострелять из пневматического пистолета. Когда гость передавал оружие, оно непроизвольно выстрелило. Пуля попала девочке в область сердца. Пуля была выпущена из 6,35-миллиметровой пневматической винтовки «Леший-2». Погибшая девочка много путешествовала с семьей и занималась художественной гимнастикой.