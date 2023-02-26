Четыре человека погибли в ДТП в Мордовии ГИБДД: четыре человека погибли, еще трое пострадали в ДТП в Мордовии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека погибли в результате столкновения автомобилей Kia Carnival и Volkswagen Passat, произошедшего в Атюрьевском районе Мордовии. Среди погибших двое детей. Еще три человека, в том числе два ребенка, пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Мордовии.

После столкновения автомобиль Volkswagen загорелся, водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, в том числе ребенок 2021 года рождения. Водитель и трое несовершеннолетних пассажиров автомашины Kia получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение, где впоследствии один ребенок 2009 года рождения скончался, - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в Торбеевскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Причины происшествия устанавливаются.

Также сообщается, что прокуратура Мордовии организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Колыванском районе Новосибирской области в результате столкновения грузовика с кроссовером погибли два человека. В ДТП также пострадали два человека — водитель фуры и один из пассажиров внедорожника.

Также стало известно, что пять человек погибли в результате ДТП в Тыве. Трагедия произошла в Улуг-Хемском районе республики. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.