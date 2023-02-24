Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском

Фото: gibddnso/t.me

В Колыванском районе Новосибирской области в результате столкновения грузовика с кроссовером погибли два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция МВД России. В ДТП также пострадали два человека — водитель фуры и один из пассажиров внедорожника.

Инцидент произошел на автодороге К-12р Новосибирск — Колывань — Томск. 44-летняя водительница Subaru Forester не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком MAN, за рулем которого находился 26-летний мужчина.

В результате ДТП на месте погибла водитель автомобиля Subaru и пассажир мужчина 1975 года рождения. Также пострадал пассажир Subaru — мужчина 2003 года рождения. Водитель автомобиля MAN также получил травмы, — сообщили в Госавтоинспекции.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее пять человек погибли в результате ДТП в Тыве. Трагедия произошла в Улуг-Хемском районе республики. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.