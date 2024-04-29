Частный дом загорелся после прилета снаряда в приграничном регионе Старовойт: при обстреле хутора в Курской области в одном из домов начался пожар

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Бырдина в Глушковском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, в результате атаки произошло прямое попадание снаряда по одному из местных домовладений, еще один дом загорелся.

В результате обстрела со стороны Украины хутора Бырдина Глушковского района было прямое попадание в домовладение. Еще в одном доме произошел пожар, — написал глава Курской области.

Старовойт добавил, что для тушения пожара были задействованы работники противопожарной службы Курской области, добровольцы центра «Патриот», а также сотрудники пожарной части поселка Теткино. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Губернатор поблагодарил пожарных за оперативность и слаженную работу.

Ранее Старовойт сообщил о новых атаках со стороны Украины на территории Курской области. По его словам, под обстрел попали деревня Успеновка и село Снагость Кореневского района, там произошли неполадки с электроснабжением, однако позднее оно было восстановлено. Кроме того, снаряды прилетели по селам Горналь и Дарьино Суджанского района, а также рядом с селом Искра Хомутовского района и пунктом пропуска «Крупец» Рыльского района.