«Часть города без света и воды»: в Херсонской области сообщили об ударе ВСУ Губернатор Сальдо: в Скадовске начались проблемы со светом после удара HIMARS

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

HIMARS

Украинские военные нанесли удар по городу Скадовск Херсонской области с применением дальнобойных ракет HIMARS, часть жителей остались без света и воды, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, системам ПВО удалось сбить две из трех ракет, выпущенных по населенному пункту.

Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды. Аварийные службы уже приступили к работе, — написал он.

Губернатор уточнил, что ракета взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей. Он также добавил, что в результате атаки есть пострадавшие, однако точное их количество не уточнил. По словам Сальдо, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Белгородской области сообщили массированном ударе ВСУ, в результате которого одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом, что привело к обрушению целого подъезда. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли семь человек, еще 19 человек пострадали. На месте происшествия продолжаются разбор завалов.

После этого в ООН выступили с осуждением удара по многоквартирному дому в Белгороде. В международной организации заявили, что выступают против любых атак на гражданскую инфраструктуру.