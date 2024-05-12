Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов в Белгороде МЧС РФ: тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Белгороде

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Белгороде, сообщили в пресс-службе МЧС России. По последним данным, в результате теракта пострадали 19 человек.

В Белгороде спасатели извлекли седьмого погибшего из-под завалов, — говорится в сообщении.

Утром 12 мая Вооруженные силы Украины атаковали жилые кварталы Белгорода. Фрагмент сбитой ракеты попал в многоквартирный дом, обрушились с первого по десятый этажи. В ходе разборов завалов также произошло повторное обрушение, пострадали спасатели.

Ранее сообщалось, что после обрушения подъезда дома в Белгороде на связь перестала выходить психолог Юлия Сульженко, которая работала в местной школе № 49.

Telegram-канал Mash сообщил, что без вести также пропала 42-летняя Наталья Ермолова, работавшая неврологом в больнице № 2. По данным канала, она жила на восьмом этаже, последний раз она выходила на связь еще накануне вечером, 11 мая, а сегодня у нее был выходной.

Еще об одной пропавшей сообщил телеканал РЕН ТВ. Согласно его информации, после ЧП начались поиски несовершеннолетней девочки, которая вместе с семьей только на днях вернулась в город после отпуска в Геленджике.