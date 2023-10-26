Центр «Мемориал» получил крупный штраф за нарушение закона об иноагентах Петербургский суд оштрафовал центр «Мемориал» на 300 тысяч рублей

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Куйбышевский суд Санкт-Петербурга оштрафовал информационный центр «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 300 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Поводом для штрафа стало нарушение закона о деятельности иностранных агентов в России. Отмечается, что центр не подал в городское управление Минюста РФ отчеты по двум установленным законом формам.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности региональное общественное учреждение научно-информационный центр «Мемориал» за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента». — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Уточняется, что руководство центра «Мемориал» не предоставило в Минюст РФ сведения о денежной или иной помощи, полученной от иностранных источников. В ведомстве также заявили, что центр подал отчеты о своей деятельности в ненадлежащем виде.

Как сообщалось ранее, Telegram, Google и американской компании Akamai Technologies грозит наказание из-за публикации недостоверной информации о специальной военной операции на Украине. Их обвиняют в нарушении статьи 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей ограничению), что наказывается штрафом в размере 4 млн рублей.