Цех по производству покрышек горит в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области горит цех по производству покрышек, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, площадь возгорания составляет 900 квадратных метров.

В городе Арамиле огонь охватил 900 квадратных метров здания по производству покрышек. Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении.

По информации спасательного ведомства, к тушению пожара привлечены 32 специалиста и девять единиц спецтехники. В региональном ГУ МЧС России рассказали ТАСС, что сообщение о пожаре в цехе на улице Базовой поступило в 18:45 мск.

Во вторник, 11 июня, во Франции загорелся Версальский дворец. В результате случившегося никто не пострадал, посетителей достопримечательности вовремя эвакуировали. Отмечается, что в дворцово-парковом ансамбле сработала пожарная сигнализация. По словам представителей спасательных служб, возгорание «быстро взяли под контроль». Огонь также не нанес ущерба экспонатам.

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