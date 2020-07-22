Бывший и. о. замглавы Хакасии предстанет перед судом за получение взятки

https://static.news.ru/photo/731a0d7c-cc2b-11ea-81f5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Новиков Фото: СК РФ

Пресс-служба СК РФ сообщила о том, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс исполняющего обязанности замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова. Он предстанет перед судом.

Уголовное дело направлено для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, — цитирует сообщение РИА Новости.

По словам представителей ведомства, на данный момент проведён комплекс процессуальных действий, которые направлены на сбор достаточной доказательственной базы. Помимо этого, всё имущество Новикова было арестовано. Его оценочная стоимость превысила 45 миллионов рублей. Однако ранее его оценили в 27 миллионов рублей.

Следователи подчёркивают, что Новиков намеревался получить взятку в размере 12 миллионов рублей. Она должна была стать залогом покровительства в решении вопроса по заключению контракта. Однако во время личной встречи с руководителем заинтересованной организации Новикову удалось получить на руки лишь 2 миллиона рублей.

NEWS.ru ранее писал, что СК предъявил новое обвинение во взятке в 100 млн рублей генералу Мельникову.