«Было трое бойцов»: штурмовик рассказал о неожиданном «подарке» для ВСУ Боец Джек: три штурмовика ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ под Угледаром

Фото: МО РФ

Штурмовики из Забайкалья группировки войск «Восток» группой из трех человек захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины под Угледаром, рассказал ТАСС командир взвода с позывным Джек. По его словам, в результате операции были взяты в плен несколько бойцов противника.

Мы захватили опорный пункт, а перед ним оказался еще один опорный пункт. И мы самостоятельно, без команды решили взять и его. Нас было трое бойцов. Мы свободно зашли, зачистили, взяли в плен несколько человек и улучшили свои позиции, — подчеркнул военный.

Залогом успеха штурмовик назвал эффект неожиданности. Внезапная атака парализует противника и заставляет сложить оружие, отметил он.

Они привыкли находиться в обороне. Многие из них устали, у многих просто нет опыта, поэтому они не ожидали, — констатировал командир взвода.

Ранее в Минобороны РФ передали, что расчет гаубицы М-46 группировки войск «Север» нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины и помог штурмовым подразделениям взять его под контроль без потерь. По данным военного ведомства, артиллерийские подразделения круглосуточно находятся на боевом дежурстве.

До этого сообщалось, что операторы FPV-дронов 1-го армейского корпуса интенсивно уничтожают бронетехнику ВСУ на Донецком направлении. Для поражения они используют не только базовые модели беспилотников-камикадзе, но и новые модернизированные варианты.