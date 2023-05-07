В Курганской, Тюменской и Свердловской областях бушуют масштабные лесные пожары, которые быстро распространяются из-за сухой ветряной погоды. Над регионами стоит густой смог, а в Курганской области очевидцы заметили самые настоящие огненные смерчи.

В регионах ввели режим ЧС. Угрозу распространения огня на населенные пункты в Свердловской области удалось ликвидировать. Тем временем, в Курганской области стихия вплотную подобралась к столице региона. МЧС удалось ликвидировать часть очагов возгорания. Очевидцы также сообщают о пожаре вдоль трассы Екатеринбург — Курган.

В Тюменской области из-за лесных пожаров власти решили перекрыть федеральную трассу Тюмень-Омск. А из ряда населенных пунктов эвакуируют местных жителей. Тушить лесные пожары спасателям помогают добровольцы, задействована авиация.

Подробнее о ситуации с пожарами в регионах — в фотогалерее NEWS.ru.

В с. Успенка продолжается тушение пожара, перешедшего на населенный пункт от верхового лесного пожара

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В с. Успенка продолжается тушение пожара, перешедшего на населенный пункт от верхового лесного пожара

Защита населенных пунктов Курганской области от ландшафтных и лесных пожаров

Фото: kurgan45mchs/t.me

Защита населенных пунктов Курганской области от ландшафтных и лесных пожаров

С огненной стихией в Курганской области борются около 700 человек и почти 200 единиц техники

Фото: kurgan45mchs/t.me

С огненной стихией в Курганской области борются около 700 человек и почти 200 единиц техники

В Курганской области пожарно-спасательные подразделения защищают деревеню Белый Яр Кетовского муниципального округа от ландшафтного пожара. Огненный фронт составляет 3 км

Фото: kurgan45mchs/t.me

В Курганской области пожарно-спасательные подразделения защищают деревеню Белый Яр Кетовского муниципального округа от ландшафтного пожара. Огненный фронт составляет 3 км

В Кургане в СНТ «Полянка-2» пожарно-спасательные подразделения ликвидировали крупный пожар на общей площади 300 кв.м, площадь ландшафтного пожара составляла 5 Га.

Фото: kurgan45mchs/t.me

В Кургане в СНТ «Полянка-2» пожарно-спасательные подразделения ликвидировали крупный пожар на общей площади 300 кв.м, площадь ландшафтного пожара составляла 5 Га.

В Курганской области авиация МЧС России (вертолёт МИ-8, самолёт -амфибия Бе-200 ЧС) и пожарно-спасательные подразделения защищают населённые пункты Носково и Мостовское и деревню Заозерная Варгашинского муниципального округа от лесного пожара

Фото: kurgan45mchs/t.me

В Курганской области авиация МЧС России (вертолёт МИ-8, самолёт -амфибия Бе-200 ЧС) и пожарно-спасательные подразделения защищают населённые пункты Носково и Мостовское и деревню Заозерная Варгашинского муниципального округа от лесного пожара

В Курганской области авиация МЧС России (вертолёт МИ-8, самолёт -амфибия Бе-200 ЧС) и пожарно-спасательные подразделения защищают населённые пункты Носково и Мостовское и деревню Заозерная Варгашинского муниципального округа от лесного пожара

Фото: kurgan45mchs/t.me

В Курганской области авиация МЧС России (вертолёт МИ-8, самолёт -амфибия Бе-200 ЧС) и пожарно-спасательные подразделения защищают населённые пункты Носково и Мостовское и деревню Заозерная Варгашинского муниципального округа от лесного пожара

Вертолёт МИ-8 МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защитили от огня село Боровлянка Белозерского муниципального округа Курганской области, на расстоянии 5 км от которого действовал лесной пожар

Фото: kurgan45mchs/t.me

Вертолёт МИ-8 МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защитили от огня село Боровлянка Белозерского муниципального округа Курганской области, на расстоянии 5 км от которого действовал лесной пожар

Авиацией задействованной на ликвидацию природных пожаров в Тюменской области за сегодняшний день было совершено 120 вылетов и сброшено более 580 тонн воды общей сложностью

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Авиацией задействованной на ликвидацию природных пожаров в Тюменской области за сегодняшний день было совершено 120 вылетов и сброшено более 580 тонн воды общей сложностью

Из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды осложняется обстановка в районе с.Успенка Тюменского района, где с 4 мая действует лесной пожар. На тушение пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды осложняется обстановка в районе с.Успенка Тюменского района, где с 4 мая действует лесной пожар. На тушение пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами

Ландшафтный пожар в районе д.Криводанова Тюменского муниципального района ликвидирован

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Ландшафтный пожар в районе д.Криводанова Тюменского муниципального района ликвидирован

4 мая 2023 года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе с. Успенка (Тюменский район, Тюменская область)

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

4 мая 2023 года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе с. Успенка (Тюменский район, Тюменская область)

Дополнительно к месту тушения пожара от Главного управления МЧС по Тюменской области направлена аэромобильная группировка в составе 50 человек 4 единиц техники. Основные усилия подразделений направлены на защиту жилых домов и тушение горящих построек

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Дополнительно к месту тушения пожара от Главного управления МЧС по Тюменской области направлена аэромобильная группировка в составе 50 человек 4 единиц техники. Основные усилия подразделений направлены на защиту жилых домов и тушение горящих построек

4 мая 2023 года в 02 часа 46 минут  поступило сообщение том, что по ул. Новая с. Салаирка Тюменского муниципального района горят четыре частных дома

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

4 мая 2023 года в 02 часа 46 минут  поступило сообщение том, что по ул. Новая с. Салаирка Тюменского муниципального района горят четыре частных дома

Почти тысяча человек ликвидируют природные пожары в Тюменской области. В регионе введён режим «Чрезвычайная ситуация»

Фото: mchs_official/t.me

Почти тысяча человек ликвидируют природные пожары в Тюменской области. В регионе введён режим «Чрезвычайная ситуация»