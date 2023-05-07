В Курганской, Тюменской и Свердловской областях бушуют масштабные лесные пожары, которые быстро распространяются из-за сухой ветряной погоды. Над регионами стоит густой смог, а в Курганской области очевидцы заметили самые настоящие огненные смерчи.
В регионах ввели режим ЧС. Угрозу распространения огня на населенные пункты в Свердловской области удалось ликвидировать. Тем временем, в Курганской области стихия вплотную подобралась к столице региона. МЧС удалось ликвидировать часть очагов возгорания. Очевидцы также сообщают о пожаре вдоль трассы Екатеринбург — Курган.
В Тюменской области из-за лесных пожаров власти решили перекрыть федеральную трассу Тюмень-Омск. А из ряда населенных пунктов эвакуируют местных жителей. Тушить лесные пожары спасателям помогают добровольцы, задействована авиация.
Подробнее о ситуации с пожарами в регионах — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
В с. Успенка продолжается тушение пожара, перешедшего на населенный пункт от верхового лесного пожара
Фото: kurgan45mchs/t.me
Защита населенных пунктов Курганской области от ландшафтных и лесных пожаров
Фото: kurgan45mchs/t.me
С огненной стихией в Курганской области борются около 700 человек и почти 200 единиц техники
Фото: kurgan45mchs/t.me
В Курганской области пожарно-спасательные подразделения защищают деревеню Белый Яр Кетовского муниципального округа от ландшафтного пожара. Огненный фронт составляет 3 км
Фото: kurgan45mchs/t.me
В Кургане в СНТ «Полянка-2» пожарно-спасательные подразделения ликвидировали крупный пожар на общей площади 300 кв.м, площадь ландшафтного пожара составляла 5 Га.
Фото: kurgan45mchs/t.me
В Курганской области авиация МЧС России (вертолёт МИ-8, самолёт -амфибия Бе-200 ЧС) и пожарно-спасательные подразделения защищают населённые пункты Носково и Мостовское и деревню Заозерная Варгашинского муниципального округа от лесного пожара
Фото: kurgan45mchs/t.me
В Курганской области авиация МЧС России (вертолёт МИ-8, самолёт -амфибия Бе-200 ЧС) и пожарно-спасательные подразделения защищают населённые пункты Носково и Мостовское и деревню Заозерная Варгашинского муниципального округа от лесного пожара
Фото: kurgan45mchs/t.me
Вертолёт МИ-8 МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защитили от огня село Боровлянка Белозерского муниципального округа Курганской области, на расстоянии 5 км от которого действовал лесной пожар
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Авиацией задействованной на ликвидацию природных пожаров в Тюменской области за сегодняшний день было совершено 120 вылетов и сброшено более 580 тонн воды общей сложностью
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды осложняется обстановка в районе с.Успенка Тюменского района, где с 4 мая действует лесной пожар. На тушение пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Ландшафтный пожар в районе д.Криводанова Тюменского муниципального района ликвидирован
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
4 мая 2023 года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе с. Успенка (Тюменский район, Тюменская область)
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Дополнительно к месту тушения пожара от Главного управления МЧС по Тюменской области направлена аэромобильная группировка в составе 50 человек 4 единиц техники. Основные усилия подразделений направлены на защиту жилых домов и тушение горящих построек
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
4 мая 2023 года в 02 часа 46 минут поступило сообщение том, что по ул. Новая с. Салаирка Тюменского муниципального района горят четыре частных дома