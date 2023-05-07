Горят леса, дороги перекрыты: фото пожаров в нескольких регионах России

Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости

Сухая трава горит возле деревни Корнилово Варгашинского района Курганской области

В Курганской, Тюменской и Свердловской областях бушуют масштабные лесные пожары, которые быстро распространяются из-за сухой ветряной погоды. Над регионами стоит густой смог, а в Курганской области очевидцы заметили самые настоящие огненные смерчи.

В регионах ввели режим ЧС. Угрозу распространения огня на населенные пункты в Свердловской области удалось ликвидировать. Тем временем, в Курганской области стихия вплотную подобралась к столице региона. МЧС удалось ликвидировать часть очагов возгорания. Очевидцы также сообщают о пожаре вдоль трассы Екатеринбург — Курган.

В Тюменской области из-за лесных пожаров власти решили перекрыть федеральную трассу Тюмень-Омск. А из ряда населенных пунктов эвакуируют местных жителей. Тушить лесные пожары спасателям помогают добровольцы, задействована авиация.

Подробнее о ситуации с пожарами в регионах — в фотогалерее NEWS.ru.