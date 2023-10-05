«Будто варят в микроволновке»: уфимка стала жертвой SMAS-лифтинга Жительница Уфы получила обширные ожоги лица и рубцы после SMAS-лифтинга

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Жительница Уфы получила обширные ожоги лица и рубцы после процедуры SMAS-лифтинга в клинике эстетической косметологии Dr. Miftakhova, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на пострадавшую. Сообщается, что медицинской лицензии у учреждения нет.

44-летняя уфимка рассказала, что ходила к косметологу Лие Мифтаховой на омолаживающие бьюти-процедуры. Два года назад специалист предложила ей SMAS-лифтинг — подтяжку лица без хирургического вмешательства с помощью ультразвукового аппарата. По словам клиентки, процедура была настолько болезненной, что она «треск своих зубов слышала». После первых процедур у женщины появилось два воспаления. Несмотря на это, косметолог продолжила работу с пострадавшей и пустила в ход аппарат М22 с препаратом Radiesse.

Она сварила [мое лицо] этим M22 вместе с этим препаратом. Было чувство такое, как будто тебя варят в микроволновке. И сейчас просто у меня отсутствует одна щека, — рассказала она журналистам.

Сообщается, что после многочисленных обращений клиентки косметолог заблокировала ее номер. Сама владелица клиники заявила, что пострадавшая сама себя изуродовала китайским аппаратом, после чего обратилась в полицию с «ложным доносом». При этом специалистка призналась, что у учреждения нет медицинской лицензии.

На данный момент [лицензии] нет, потому что мы сюда переехали временно, а лицензия у нас готовится. <...> Я как специалист веду консультативный прием моих пациентов. Если пациенты согласны, я делаю процедуру, — объяснила косметолог.

Мифтахова добавила, что в ноябре планирует подать на клиентку встречный иск за «ложный донос».

Ранее пациентка престижной клиники пластической хирургии на Васильевском острове в Санкт-Петербурге скончалась после проведенной операции по липосакции. Отмечается, что предварительной причиной смерти стал инфаркт. Дочь погибшей утверждает, что ее мать занималась спортом, а в клинику обращалась только за подтяжкой лица. По ее мнению, женщине могли навязать порядка 30 иных хирургических услуг.