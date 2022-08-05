Бросившей в мэра ботинок жительнице Сахалина дали новую квартиру

Фото: shutterstock

Жительнице Углегорска Сахалинской области Людмиле Аникеевой, швырнувшей ботинок с плесенью в мэра города Дмитрия Цуканова, выделили новую квартиру, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в соцсети «ВКонтакте». Отмечалось, что на этот шаг женщина решилась из-за проблем с переселением из аварийного здания.

Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой и ее семье выделили двухкомнатную квартиру из освободившегося муниципального жилфонда. Квартира комфортабельная, светлая, с хорошим ремонтом. Дом расположен в удобном микрорайоне на улице Заводской, 7. Все необходимые документы мэр города уже подписал, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Аникеева на протяжении трех лет пытается покинуть аварийное жилье, в котором вынуждена жить из-за того, что администрация города не предоставляет ей альтернативу. Власти предлагали переехать женщине в новостройку, затем ультимативно предоставили однокомнатную квартиру в другом доме. После этого женщина подала в областной суд, и он обязал администрацию предоставить жительнице благоустроенную квартиру.

Мэр Углегорска пообещал перенаправить просьбу Людмилы в прокуратуру, однако сидящие в зале люди возмутились: они обращались к прокурору не раз, но проблем это не решило. Чтобы продемонстрировать Цуканову свои жилищные условия, женщина показала ботинок, покрывшийся плесенью от сырости, а затем швырнула обувью в чиновника. После этого Аникееву увели из зала полицейские.

При этом представители жилищной управляющей организации МУП «ГЖК» заявили, что ситуация раздута и преувеличена, а Аникеевой есть где жить, но она предпочла «воевать». По их словам, жительнице Углегорска предоставляли однокомнатную квартиру в новостройке, но та от нее отказалась. После этого по решению суда ей предложили двухкомнатную квартиру в другом доме, однако женщина заявила, что этот дом также находится в аварийном состоянии. Источник подчеркивает, что это не так и Аникеева «просто хочет получить двухкомнатную квартиру в новостройке».