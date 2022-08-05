В УК на Сахалине объяснили поступок женщины, кинувшей ботинок в мэра В управляющей компании в Углегорске заявили, что швырнувшей плесневелый ботинок в мэра женщине есть где жить

Фото: dtsukanov1969/vk.com

Дмитрий Цуканов

Представитель углегорской жилищной управляющей организации МУП «ГЖК» в беседе с NEWS.ru прокомментировал поступок местной жительницы Людмилы Аникеевой, бросившей заплесневелый ботинок в мэра города Дмитрия Цуканова из-за проблем с переселением из аварийного жилья. По словам источника, ситуация раздута и преувеличена, а Аникеевой есть где жить, но она предпочла «воевать».

Все не так страшно, как вывернули. Дом по Красноармейской собираются сносить, конечно. Как только госпожу Аникееву переселят, сразу займутся сносом. Она просто ходит и конфликтует, наверное, ей нравится воевать, кричать, сапогами кидаться... По факту у нее есть где жить. У нее на Заводской, 20, по-моему, есть «двушка», она сдает ее. На Рабочей, 2, у нее есть квартира, которую она тоже сдает. Может, есть еще квартиры, — сообщил сотрудник МУП «ГЖК».

Также он заявил, что женщина в доме на Красноармейской не проживает и включает в квартире свет «для вида».

Работник управляющей организации отметил, что ранее жительнице Углегорска предоставляли однокомнатную квартиру в новостройке, но та от нее отказалась. После этого по решению суда ей предложили двухкомнатную квартиру в другом доме, однако женщина заявила, что этот дом также находится в аварийном состоянии. Источник подчеркивает, что это не так и Аникеева «просто хочет получить двухкомнатную квартиру в новостройке».

Дом не был признан аварийным, такой информации у нас нет. У нас есть информация по всем аварийным домам. Это уже заключение Людмилы, что он аварийный. Дом на Красноармейской — действительно аварийный, он весь расселен, осталась только она одна, — уточнил работник управляющей организации.

Ранее сообщалось, что Аникеева на протяжении трех лет пытается покинуть аварийное жилье, в котором вынуждена жить из-за того, что администрация города не предоставляет ей альтернативу. Власти предлагали переехать женщине в новостройку, затем ультимативно предоставили однокомнатную квартиру в другом доме. После этого женщина подала в областной суд, и он обязал администрацию предоставить жительнице благоустроенную квартиру.

Мэр Углегорска пообещал перенаправить просьбу Людмилы в прокуратуру, однако сидящие в зале люди возмутились: они обращались к прокурору не раз, но проблем это не решило. Чтобы продемонстрировать Цуканову свои жилищные условия, женщина показала ботинок, покрывшийся плесенью от сырости, а затем швырнула обувью в чиновника. После этого Аникееву увели из зала полицейские.