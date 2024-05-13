БПЛА попытались атаковать места скопления людей в Мариуполе 9 мая Система РЭБ сбила три беспилотника со взрывными устройствами в Мариуполе 9 мая

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины совершили попытку удара по местам массового скопления людей в Мариуполе при помощи беспилотников, сообщил Штаб гражданской обороны Донецкой Народной Республики со ссылкой на УФСБ по ДНР. Средствами радиоэлектронной борьбы были сбиты три дрона, которые несли на себе самодельные взрывные устройства.

9 мая системой РЭБ «Купол» в Мариуполе сбиты три БПЛА типа «летающее крыло», несущие на себе самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, — говорится в сообщении.

При расшифровке полетного задания выяснилось, что украинские беспилотники были нацелены на места массового скопления людей в Мариуполе. Дроны были обезврежены взрывотехниками, взрывчатые вещества массой 36 килограммов уничтожили на полигоне накладным зарядом. Всего за последнюю неделю над пятью крупными городами ДНР было ликвидировано свыше 300 украинских БПЛА.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о пресечении атаки беспилотников в Становлянском округе системами обнаружения и подавления угроз. По его словам, на территории электроподстанции началось возгорание.

До этого пресс-служба правительства Курской области сообщила, что средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников над регионом за ночь. Дроны были самолетного типа.