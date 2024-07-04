Бойцам СВО отправили конфискованные на Урале машины Приставы с Урала передали на фронт конфискованные за пьяную езду машины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Челябинской области судебные приставы передали Минобороны РФ три автомобиля, конфискованные у водителей за повторное управление в нетрезвом состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП региона. В зону военной спецоперации отправили Opel Astra и два автомобиля ВАЗ.

Судебные приставы города Коркино передали военному ведомству конфискованные в доход государства орудия преступления: три легковых автомобиля, чьи владельцы были уличены в повторном управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и получили наказания по уголовным делам, — сказано в сообщении.

Ранее Липецкий зоопарк передал в зону проведения СВО двух павлинов в виде гуманитарной помощи. Самца и самку животного отправили военнослужащим 252-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ в рамках акции «Кто, если не мы». Один из бойцов поблагодарил учреждение и рассказал, что для павлинов сейчас строят большой вольер.

Военный корреспондент Александр Коц недавно заявил, что имущество журналиста Александра Невзорова (признан Минюстом РФ иноагентом) нужно отдать на нужды СВО. Он добавил, что конфискация их активов стала «отличным почином». Речь идет о трех земельных участках, здании на участке, жилом доме, автомобиле Hyundai и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы».