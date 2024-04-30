Липецкий зоопарк передал в зону СВО двух павлинов в качестве гумпомощи

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Липецкий зоопарк передал в зону проведения специальной военной операции двух павлинов в виде гуманитарной помощи, передает «Подъем». По данным издания, самца и самку животного отправили военнослужащим 252-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ в рамках акции «Кто, если не мы».

Для ребят в тяжелой боевой обстановке красота птиц воодушевляет, приносит частичку радости. Это не реклама зоопарку, а подарок от чистого сердца. Надеемся, что красота этих птиц скрасит боевые будни солдат, — рассказали в зоопарке.

Отмечается, что один из бойцов поблагодарил учреждение и рассказал, что для павлинов сейчас строят большой вольер. Там, по его словам, бойцы смогут «ловить какое-то духовное умиротворение» или «просто подумать и понаблюдать за красотой птиц».

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что конфискованное и невостребованное оружие нужно передавать в военные организации для нужд СВО. Он указал, что это касается стрелкового огнестрельного оружия. Депутат отметил, что нормативный акт будет внесен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.