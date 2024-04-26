В Госдуме предложили передавать конфискованное оружие для нужд СВО Депутат Хинштейн: конфискованное оружие необходимо передавать для нужд СВО

Конфискованное и невостребованное оружие нужно передавать в военные организации для нужд СВО, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Как он отметил в беседе с «Парламентской газетой», это касается стрелкового огнестрельного оружия.

Депутат отметил, что нормативный акт будет внесен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время. На данный момент в законодательстве указано, что, если человек сдал на хранение в Росгвардию оружие, спустя год оно может быть обращено в доход государства.

Большое количество оружия сейчас находится в местах хранения в МВД и Росгвардии, подчеркнул парламентарий. Примерная численность оружия составляет до 300 тысяч штук. Его можно направлять для нужд СВО, Минобороны и Росгвардии.

Хинштейн добавил, что в борьбе с беспилотниками очень эффективны дробовые ружья, поэтому новый нормативный акт позволит защитникам получить дополнительные единицы оружия.

Ранее Александр Хинштейн заявил, что ни один из ветеранов СВО, имеющих иностранное гражданство, не будет депортирован из России, в том числе по запросам других государств. Таким образом депутат прокомментировал ситуацию с добровольцем из Сербии, которому на родине грозит до 25 лет лишения свободы.